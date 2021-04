LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini e Patron partono bene in qualifica, Whitlock cade al cavallo! (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Da seguire gli anelli del britannico Courtney Tulloch, già argento e bronzo continentale in carriera. 10.46 Tra poco la terza rotazione. Bartolini e Patron saranno impegnati al volteggio, subito dopo i due austriaci. 10.43 INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEE! Whitlock cadeEE! Il superfavorito della vigilia sbaglia tutto, si ferma a 12.766 (6.5 il D Score) ed è quarto provvisoriamente. Finale di Specialità praticamente impossibile, ora si aprono scenari importanti per tutti. Il Campione del Mondo è quasi fuori. 10.38 Al corpo libero balza in testa l’ucraino Illia Kovtun (14.200). 10.36 Joe Fraser non precissimo al cavallo: 14.166 (6.3 il D Score) per il britannico. 10.35 Nicola Bartolini ottiene 12.866 agli anelli (4.3 il D Score). ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.48 Da seguire gli anelli del britannico Courtney Tulloch, già argento e bronzo continentale in carriera. 10.46 Tra poco la terza rotazione.saranno impegnati al volteggio, subito dopo i due austriaci. 10.43 INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEE!EE! Il superfavorito della vigilia sbaglia tutto, si ferma a 12.766 (6.5 il D Score) ed è quarto provvisoriamente. Finale di Specialità praticamente impossibile, ora si aprono scenari importanti per tutti. Il Campione del Mondo è quasi fuori. 10.38 Al corpo libero balza in testa l’ucraino Illia Kovtun (14.200). 10.36 Joe Fraser non precissimo al cavallo: 14.166 (6.3 il D Score) per il britannico. 10.35 Nicolaottiene 12.866 agli anelli (4.3 il D Score). ...

