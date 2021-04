L'incredibile storia della macchina del gelato di McDonald’s. Hacking e reverse engineering a ritmo di McFlurry (Di giovedì 22 aprile 2021) La macchina del gelato si rompe così spesso da essere diventata un meme. Caratteristica che ha spinto una startup a creare un dispositivo che dialoga con la macchina, ma che è stato osteggiato da McDonald’s per realizzarne uno proprio. Si finirà in tribunale per una coppa di gelato.... Leggi su dday (Di giovedì 22 aprile 2021) Ladelsi rompe così spesso da essere diventata un meme. Caratteristica che ha spinto una startup a creare un dispositivo che dialoga con la, ma che è stato osteggiato daper realizzarne uno proprio. Si finirà in tribunale per una coppa di....

