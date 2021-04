L’emorragia di denaro che rischia di mandare knock out Jack Ma

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il fintech cinese subisce una rivoluzione al giorno. Alibaba e il suo braccio finanziario Ant (prestiti e pagamenti) sono entrati in una ennesima nuova era. Sei mesi che hanno cambiato pelle e sostanza alle creature diMa, entrate in rotta di collisione con la Repubblica Popolare e per questo destinate allo schianto. Prima, lo scorso anno, lo sgambetto all’Ipo del secolo di Ant (37 miliardi), braccio fintech di Alibaba, poi l’indagine dell’Antitrust che ha colpito il monopolio su commercio elettronico, prestiti al consumo e pagamenti. Infine, dopo aver accarezzato la nazionalizzazione, la trasformazione coatta in holding. Tutto figlio della crociata intrapresa da Pechino contro un mondo, il fintech, sfuggito dagli artigli del Dragone e che per questo andava riportato nei ranghi. Risultato, Ant sta perdendo parte del suo valore. L’attacco sferrato dalle autorità ...