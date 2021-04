Iva Zanicchi | assurda rivelazione sui naufraghi | “In tv non lo dirò”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ivasi è lasciata sfuggire unasuiche a detta sua non potrà dire in televisione per evitare le critiche, di cosa si tratta Ivasi è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

L'Isola dei Famosi 2021 ha tre opinionisti d'eccezione. Ad affiancare Ilary Blasi in studio in questa 15esima edizione del reality e prima in assoluto affidata alla conduttrice romana,, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest'ultima, com'è noto, è arrivata più tardi rispetto agli altri due. Causa Covid, infatti, la cantante ed ereditiera ha commentato le avventure ...... oltre ad Ilary Blasi alla conduzione, ci sono tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e. Oltre alla messa in onda su Canale 5, è possibile recuperare ogni puntata in replica ...Iva Zanicchi bacchetta i naufraghi de L’Isola dei Famosi, colpevoli di non creare alcuna dinamica interessante, specie dopo l’uscita di due pezzi da novanta: Brando Giorgi e Elisa Isoardi (entrambi ...Iva Zanicchi si è lasciata sfuggire una rivelazione sui naufraghi che a detta sua non potrà dire in televisione per evitare le critiche, di cosa si tratta.