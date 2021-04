Isola Dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: ecco cosa è successo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ignazio Moser bloccato in aeroporto in Messico non entrerà all’Isola dei Famosi il prossimo lunedì. ecco cos’è successo al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Brutte notizie per i fan dell’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro a sorpresa di Elisa Isoari e Brando Giorgi un nuovo concorrente potrebbe ritardare il suo ingresso nel reality di canale cinque. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 22 aprile 2021)in aeroporto innon entrerà all’deiil prossimo lunedì.cos’èal fidanzato di Cecilia Rodriguez. Brutte notizie per i fan dell’dei. Dopo il ritiro a sorpresa di Elisa Isoari e Brando Giorgi un nuovo concorrente potrebbe ritardare il suo ingresso nel reality di canale cinque. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - asialov42616410 : RT @tempoweb: 'Fariba una caina, Vera bugiarda'. Sull'Isola naufraghi fuori controllo, frasi pesantissime #isola #fariba #veragemma @giadin… - forestale82 : RT @NinaRicci_us: Si trova in Brasile ed è un luogo off-limits all'uomo. Si tratta dell'isola di Queimada G., conosciuta come l'isola dei s… -