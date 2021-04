Imma Tataranni al via le riprese, ecco quando la rivedremo in tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Imma Tataranni al via le riprese, la fiction di Rai Uno sta per tornare con la seconda stagione, ecco quando. E’ stato uno dei grandi successi della scorsa stagione in casa Rai, la fiction dedicata al Sostituto Procuratore interpretato in modo magistrale da Vanessa Scalera. Oggi a dare la notizia dell’inizio delle riprese è stato Leggi su youmovies (Di giovedì 22 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al via le, la fiction di Rai Uno sta per tornare con la seconda stagione,. E’ stato uno dei grandi successi della scorsa stagione in casa Rai, la fiction dedicata al Sostituto Procuratore interpretato in modo magistrale da Vanessa Scalera. Oggi a dare la notizia dell’inizio delleè stato

Advertising

guancianardi : RT @AlbertoFuschi: Sono in corso a Matera le riprese della seconda stagione di Imma Tataranni, la fiction con protagonista Vanessa Scalera.… - AlbertoFuschi : Sono in corso a Matera le riprese della seconda stagione di Imma Tataranni, la fiction con protagonista Vanessa Sca… - POPCORNTVit : Imma Tataranni 2, cominciate le riprese: Vanessa Scalera e gli altri sul set - giornalemionews : Fermi tutti: Imma Tataranni irrompe in Tribunale… - giornalemionews : Fesc frudd. Imma Tataranni resta a Matera: di luss… -