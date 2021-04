Il governo Draghi sputa l’ennesimo coprifuoco: è subito scontro politico (Di giovedì 22 aprile 2021) Fino al 1 giugno l’Italia vivrà ancora sotto coprifuoco delle 22. Secondo il Consiglio dei Ministri solo dopo quella data si potrà pensare di rimuoverlo. A metà maggio un “tagliando” di verifica potrebbe allentare la presa, se i dati epidemiologici lo permetteranno. A dare il via libera dopo il 1 giugno, come sempre, i dati epidemiologici. Il nuovo decreto resterà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Scuola, green pass e riaperture regionali tra i temi di maggior rilievo di questo decreto che vede in atto un duro scontro politico. Da un lato c’è Giorgia Meloni che invoca un passo indietro dell’esecutivo. «È l’ennesima mazzata per il Paese» commenta infatti la leader di Fratelli d’Italia, che prosegue: «Una scelta folle che rischia di distruggere definitivamente il tessuto economico nazionale». Dall’altro Matteo Salvini arrocca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Fino al 1 giugno l’Italia vivrà ancora sottodelle 22. Secondo il Consiglio dei Ministri solo dopo quella data si potrà pensare di rimuoverlo. A metà maggio un “tagliando” di verifica potrebbe allentare la presa, se i dati epidemiologici lo permetteranno. A dare il via libera dopo il 1 giugno, come sempre, i dati epidemiologici. Il nuovo decreto resterà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Scuola, green pass e riaperture regionali tra i temi di maggior rilievo di questo decreto che vede in atto un duro. Da un lato c’è Giorgia Meloni che invoca un passo indietro dell’esecutivo. «È l’ennesima mazzata per il Paese» commenta infatti la leader di Fratelli d’Italia, che prosegue: «Una scelta folle che rischia di distruggere definitivamente il tessuto economico nazionale». Dall’altro Matteo Salvini arrocca ...

