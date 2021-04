I bookmaker: per la salvezza è testa a testa tra Benevento e Cagliari (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La dote costruita nella prima parte del campionato è ormai esaurita, dopo un 2021 finora a dir poco opaco: il Benevento è tornato a ridosso della terz’ultima piazza e per i bookmaker rischia grosso. Date ormai per spacciate Crotone e Parma, gli analisti di Planetwin365 restringono la lotta per la salvezza a Cagliari e Benevento, separate ora da soli tre punti. I sardi, in piena rimonta, sono dati a 2,30, i giallorossi hanno ancora un piccolo margine di favore e si giocano a 2,85. Per la verità, nella lotta salvezza è ancora invischiato anche il Torino, a 31 punti come il Benevento, ma le prestazioni recenti dei granata (che peraltro devono anche recuperare l’incontro con la Lazio) hanno convinto i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La dote costruita nella prima parte del campionato è ormai esaurita, dopo un 2021 finora a dir poco opaco: ilè tornato a ridosso della terz’ultima piazza e per irischia grosso. Date ormai per spacciate Crotone e Parma, gli analisti di Planetwin365 restringono la lotta per la, separate ora da soli tre punti. I sardi, in piena rimonta, sono dati a 2,30, i giallorossi hanno ancora un piccolo margine di favore e si giocano a 2,85. Per la verità, nella lottaè ancora invischiato anche il Torino, a 31 punti come il, ma le prestazioni recenti dei granata (che peraltro devono anche recuperare l’incontro con la Lazio) hanno convinto i ...

Advertising

anteprima24 : ** I #Bookmaker: per la #Salvezza è testa a testa tra ##Benevento e #Cagliari ** - infoitsport : F1, lotta a due per il titolo: i bookmaker puntano ancora su Hamilton, piloti Ferrari lontani - ilveggente_it : ?? #Calciomercato #Inter Tris di colpi per fare felice #Conte e potenziare la squadra in vista della prossima sta… - ENJOYBET_OIA : #Basket: l'#OlimpiaMilano punta alla #FinalFour su #Enjoybet intanto è favorita contro il Bayern. La squadra vanta… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, lotta a due per il titolo: i bookmaker puntano ancora su Hamilton, piloti Ferrari lontani -