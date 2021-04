Gimbe | Rivedere il sistema della suddivisione in colori

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Fondazionechiede nuovi parametri per l'istituzione di zone rosse a livello locale e una revisione deldei: “Servono nuovi parametri per chiusure locali, da maggio risaliranno i casi” su Notizie.it.

Advertising

silvanaparolisi : RT @erretti42: Vaccini, Figliuolo deve rivedere il piano al ribasso. 500mila dosi al giorno? Per ora massimo 315mila. Settimana cruciale: n… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe Rivedere

Fanpage.it

... bisognail sistema delle Regioni 'a colori': ' servono nuovi parametri per attuare tempestive chiusure locali ed evitare la diffusione del contagio', si legge nel report di ''. E ...... presidente della Fondazione, intervenendo ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è ... Cina: non all'obbligatorietà del vaccino La Cina ha esortato le autorità locali asospendere le ...La Fondazione Gimbe chiede nuovi parametri per l'istituzione di zone rosse a livello locale e una revisione del sistema dei colori.Il calo dei contagi dovuto alle zone arancioni e rosse durerà per qualche altra settimana, ma con il ritorno delle zone gialle la risalita dei casi ...