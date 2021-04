Germania, le squadre in quarantena per chiudere la stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) A mali estremi, estremi rimedi. Per riuscire a concludere la stagione senza focolai Covid e conseguenti rinvii, nell'ottica di un calendario fitto da qui a fine maggio e che poi porterà agli Europei, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) A mali estremi, estremi rimedi. Per riuscire a concludere lasenza focolai Covid e conseguenti rinvii, nell'ottica di un calendario fitto da qui a fine maggio e che poi porterà agli Europei, ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania squadre Germania, le squadre in quarantena per chiudere la stagione ... mentre ci sono ancora da disputare le semifinali e la finale di Coppa di Germania. Prima e ... Dal 12 maggio invece le squadre andranno in ritiro nei propri centri sportivi. E' prevista inoltre una ...

Longines FEI Endurance: 90 iscritti, 35 nazioni presenti ... 35 le nazioni rappresentate, 15 delle quali iscritte anche alla competizione a squadre, e binomi ... Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Croazia, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,...

GERMANIA: Usi Lupo-Martini Wolfsburg Tuttocampo Bundesliga, dopo il focolaio dell’Hertha la competizione va in quarantena I giocatori della Bundesliga non dovranno frequentare posti diversi dalla propria abitazione, il centro sportivo e lo stadio.

Germania, le squadre in quarantena per chiudere la stagione
Milano, 22 aprile 2021 - A mali estremi, estremi rimedi. Per riuscire a concludere la stagione senza focolai Covid e conseguenti rinvii, nell'ottica di un calendario fitto da qui a fine maggio e che p ...

