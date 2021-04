Frontale tra due auto all’ingresso di Sarnico | 3 feriti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Incidente all’entrata dinel pomeriggio di giovedì. Intorno alle 14.30 duesi sono scontrate frontalmente. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dei conducenti dei due mezzi, tra cui una Ford con a bordo un 20enne di Villongo, che procedendo versolungo la Provinciale ha impattato con l’altra vettura, con a bordo un 20enne indiano residente a Credaro e un 45enne. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’medica. Nessuno deisarebbe in gravi condizioni. Nella zona si sono formate code e rallentamenti.

Il Nuovo Diario Messaggero

