Formula 1, McLaren in rosso: vende il Technology Center (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche il mondo della Formula 1 deve fare i conti con la crisi da Covid: la scuderia inglese McLaren ha venduto la propria sede di Woking per 200 milioni di euro Il Covid ha colpito anche la Formula 1 e la McLaren è dovuta correre ai ripari: la scuderia inglese ha infatti deciso di vendere, alla modica cifra di quasi 200 milioni di euro, il proprio Technology Center di Woking. Una mega struttura composta da 3 edifici realizzata nel 2004 e ora sacrificata sull’altare del bilancio: l’accordo con la società americana Global Net Lease, però, permetterà ancora alla scuderia di usufruire del centro. Nei contratti di vendita è stato inserito un patto di locazione permetterà alla McLaren di continuare a utilizzare per i prossimi 20 anni il ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche il mondo della1 deve fare i conti con la crisi da Covid: la scuderia ingleseha venduto la propria sede di Woking per 200 milioni di euro Il Covid ha colpito anche la1 e laè dovuta correre ai ripari: la scuderia inglese ha infatti deciso dire, alla modica cifra di quasi 200 milioni di euro, il propriodi Woking. Una mega struttura composta da 3 edifici realizzata nel 2004 e ora sacrificata sull’altare del bilancio: l’accordo con la società americana Global Net Lease, però, permetterà ancora alla scuderia di usufruire del centro. Nei contratti di vendita è stato inserito un patto di locazione permetterà alladi continuare a utilizzare per i prossimi 20 anni il ...

Advertising

Teo_Gaud : #FormulaE | NIO 333 conferma il proprio impegno nelle vetture Gen3 che debutteranno nella Season 9. La squadra cine… - FormulaPassion : #F1 | A FormulaPassion, in esclusiva per l'Italia, Daniel #Ricciardo esprime la propria visione su come valutare le… - lpastuglia_ : RT @Gazzetta_it: #F1, #McLaren: venduta la sede di Woking per quasi 200 milioni di euro @F1 @McLarenF1 - Abatinho : RT @Gazzetta_it: #F1, #McLaren: venduta la sede di Woking per quasi 200 milioni di euro @F1 @McLarenF1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1, #McLaren: venduta la sede di Woking per quasi 200 milioni di euro @F1 @McLarenF1 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula McLaren Crisi profonda per McLaren: il Covid costringe alla vendita della sede di Woking La pandemia ha messo in difficoltà il mondo intero, mandando in crisi diversi settori e tante aziende. A pagare le conseguenze del Covid adesso è anche un team di Formula 1. La McLaren è stata costretta a vendere la sede di Woking. Il Technology Center, realizzato nel 2004, è stato messo in vendita lo scorso anno per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.

Alonso e l'importanza delle prese d'aria dei freni spiegata da Brembo I precedenti: Sainz e - ancora - Alonso! La storia della Formula 1 e lo stesso Alonso non sono nuovi a episodi del genere: nel 2015 durante il GP di Spagna con la McLaren, proprio Alonso fu costretto ...

F1, crisi McLaren: vende la sede di Woking per 200 milioni di euro La Gazzetta dello Sport quale pilota se la sta cavando meglio? Jacopo Rubino Cambiare scuderia è sempre una scommessa. Come sta andando, per chi l'ha fatto quest'anno? Dopo due Gran Premi, tutti i piloti di Formula 1 passati in un nuovo team sono ...

Crisi profonda per McLaren: il Covid costringe alla vendita della sede di Woking McLaren costretta a vendere la sede di Woking a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid, ma il Techonolgy Center sarà ancora disponibile ...

La pandemia ha messo in difficoltà il mondo intero, mandando in crisi diversi settori e tante aziende. A pagare le conseguenze del Covid adesso è anche un team di1. Laè stata costretta a vendere la sede di Woking. Il Technology Center, realizzato nel 2004, è stato messo in vendita lo scorso anno per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.I precedenti: Sainz e - ancora - Alonso! La storia della1 e lo stesso Alonso non sono nuovi a episodi del genere: nel 2015 durante il GP di Spagna con la, proprio Alonso fu costretto ...Jacopo Rubino Cambiare scuderia è sempre una scommessa. Come sta andando, per chi l'ha fatto quest'anno? Dopo due Gran Premi, tutti i piloti di Formula 1 passati in un nuovo team sono ...McLaren costretta a vendere la sede di Woking a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid, ma il Techonolgy Center sarà ancora disponibile ...