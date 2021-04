Fnopi. Gli Infermieri hanno bisogno di risposte da Speranza e Gelmini su delibera super-OSS veneto.

sindacando : ??“Bloccate la delibera del Veneto (305/2021) con cui con poche ore di corso si apre alla possibilità di utilizzare… - advgiornalista : RT @AssoCare: FNOPI ai ministri di Salute e Affari regionali e al presidente delle Regioni. La delibera del Veneto sulle funzioni cliniche… - AssoCare : FNOPI ai ministri di Salute e Affari regionali e al presidente delle Regioni. La delibera del Veneto sulle funzioni… - AqOrdine : RT @FNInfermieri: Inviato a tutti gli Ordini provinciali il manifesto FNOPI per la Giornata Internazionale dell'Infermiere del #12maggio 20… - OrdiniOpi : RT @FNInfermieri: Inviato a tutti gli Ordini provinciali il manifesto FNOPI per la Giornata Internazionale dell'Infermiere del #12maggio 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Fnopi Gli

Di recente in una nostra intervista alla presidenteBarbara Mangiacavalli abbiamo parlato di ...riferito dalla rappresentante degli Infermieri italiani e cosa suggerisce alla Federazione per...E soprattutto laassuma una posizione ufficiale. Lo faccia perinfermieri italiani e per i nostri cittadini".Rendere operativo a livello regionale e locale l'allentamento del vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti del SSN per dare un vero cambio di marcia alla campagna vaccinale. È quanto chied ...FNOPI ai ministri di Salute e Affari regionali e al presidente delle Regioni. La delibera del Veneto sulle funzioni cliniche degli operatori sociosanitari mette ...