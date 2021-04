Embraco, sindacati: “Curatore chieda Cig, 3 giorni ai licenziamenti” (Di giovedì 22 aprile 2021) TORINO – “Ci saremmo aspettati che il curatore ci incontrasse. Non è così, ma la cosa fondamentale è che faccia partire la richiesta di proroga della cassa integrazione perché siamo a pochi giorni dalla scadenza della proroga di licenziamento collettivo. Il governo ha detto che la deve chiedere il curatore: sarebbe folle se non lo facesse“. Così Ugo Bolognesi, sindacalista Fiom Torino, in mezzo ai lavoratori Embraco guidati dai sindacati Fiom-Fim-Uilm-Uglm, che oggi manifestavano sotto la sede che ospita gli uffici del curatore fallimentare dell’azienda, Maurizio Gilli, che però non era presente. E’ lui che deve fare richiesta formale della cassa integrazione per Covid, ma secondo quanto risulta alle sigle ancora non l’ha fatto. E’ questa l’ultima chance dei lavoratori Embraco per evitare i licenziamenti, che in caso di mancata richiesta di Cig scatteranno il 25 aprile, domenica. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) TORINO – “Ci saremmo aspettati che il curatore ci incontrasse. Non è così, ma la cosa fondamentale è che faccia partire la richiesta di proroga della cassa integrazione perché siamo a pochi giorni dalla scadenza della proroga di licenziamento collettivo. Il governo ha detto che la deve chiedere il curatore: sarebbe folle se non lo facesse“. Così Ugo Bolognesi, sindacalista Fiom Torino, in mezzo ai lavoratori Embraco guidati dai sindacati Fiom-Fim-Uilm-Uglm, che oggi manifestavano sotto la sede che ospita gli uffici del curatore fallimentare dell’azienda, Maurizio Gilli, che però non era presente. E’ lui che deve fare richiesta formale della cassa integrazione per Covid, ma secondo quanto risulta alle sigle ancora non l’ha fatto. E’ questa l’ultima chance dei lavoratori Embraco per evitare i licenziamenti, che in caso di mancata richiesta di Cig scatteranno il 25 aprile, domenica.

