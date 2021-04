Cuadrado, assistman da urlo: sono 16 in stagione e ad un passo dal record in Serie A (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si può certo dire che questa sia un’annata memorabile e piena di riscontri positivi per la Juventus. Anzi, si potrebbe definire la peggiore almeno da un po’ di anni a questa parte. Un’altra eliminazione dalla Champions, lo scudetto ormai sfumato, una qualificazione alla prossima Champions ancora tutta da giocare e conquistare sul campo… Tra tante sensazioni negative però anche qualcosa di positivo nella prima annata di Andrea Pirlo. Su tutte, quella di aver aumentato le potenzialità da assistman di Juan Cuadrado, spintosi fino al record in maglia bianconera. Ieri sera contro il Parma, Cuadrado ha trovato il suo 16esimo assist stagionale. Una cifra incredibile che lo rende secondo in Europa solamente a Thomas Müller, capace di segnare il record di sempre in Bundesliga nel 2020 con 18. Come riporta ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si può certo dire che questa sia un’annata memorabile e piena di riscontri positivi per la Juventus. Anzi, si potrebbe definire la peggiore almeno da un po’ di anni a questa parte. Un’altra eliminazione dalla Champions, lo scudetto ormai sfumato, una qualificazione alla prossima Champions ancora tutta da giocare e conquistare sul campo… Tra tante sensazioni negative però anche qualcosa di positivo nella prima annata di Andrea Pirlo. Su tutte, quella di aver aumentato le potenzialità dadi Juan, spintosi fino alin maglia bianconera. Ieri sera contro il Parma,ha trovato il suo 16esimo assist stagionale. Una cifra incredibile che lo rende secondo in Europa solamente a Thomas Müller, capace di segnare ildi sempre in Bundesliga nel 2020 con 18. Come riporta ...

