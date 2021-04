Compra delle mele al supermercato e si ritrova un iPhone nel sacchetto: “Sono rimasto scioccato” (Di giovedì 22 aprile 2021) Compra delle mele al supermercato e si ritrova con un iPhone. È quanto successo a un 50enne inglese, Nick James, che ha ricevuto in regalo un iPhone SE (2020) nuovo di zecca durante la sua ultima spesa in un supermercato della catena Tesco. Il motivo? È stato uno dei fortunati vincitori della campagna a premi “Super Subs” (letteralmente “super sostituzioni”) organizzata dal 7 al 18 aprile: “Nulla ci fa più felici di regalare un sorriso ai nostri clienti, quindi abbiamo inserito un “supersostituto” nella tua spesa per rendere i tuoi acquisti alimentari ancora più speciali. Hai ordinato delle mele? Potresti trovare un iPhone SE qui!”, è il messaggio che l’uomo si è ritrovato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)ale sicon un. È quanto successo a un 50enne inglese, Nick James, che ha ricevuto in regalo unSE (2020) nuovo di zecca durante la sua ultima spesa in undella catena Tesco. Il motivo? È stato uno dei fortunati vincitori della campagna a premi “Super Subs” (letteralmente “super sostituzioni”) organizzata dal 7 al 18 aprile: “Nulla ci fa più felici di regalare un sorriso ai nostri clienti, quindi abbiamo inserito un “supersostituto” nella tua spesa per rendere i tuoi acquisti alimentari ancora più speciali. Hai ordinato? Potresti trovare unSE qui!”, è il messaggio che l’uomo si èto nel ...

