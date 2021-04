Come velocizzare i messaggi vocali WhatsApp con opzione 1.5X e 2X (Di giovedì 22 aprile 2021) Da tempo è noto che la funzione per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp è in sviluppo per l’app di messaggistica. Proprio in questi giorni i beta tester Android stanno provando la novità nelle loro chat: il momento è propedeutico proprio al lancio finale dell’opzione per tutti che dovrebbe concretizzarsi davvero a breve. Come procedere dunque per beneficiare della feature davvero utile, magari fin da adesso? Nel caso in cui si voglia diventare un beta tester WhatsApp su dispositivo Android non bisognerà fare altro che procedere con l’installazione della versione sperimentale dell’app. Con uno degli ultimi aggiornamenti messi a disposizione sul Play Store è già possibile velocizzare i messaggi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Da tempo è noto che la funzione perè in sviluppo per l’app distica. Proprio in questi giorni i beta tester Android stanno provando la novità nelle loro chat: il momento è propedeutico proprio al lancio finale dell’per tutti che dovrebbe concretizzarsi davvero a breve.procedere dunque per beneficiare della feature davvero utile, magari fin da adesso? Nel caso in cui si voglia diventare un beta testersu dispositivo Android non bisognerà fare altro che procedere con l’installazione della versione sperimentale dell’app. Con uno degli ultimi aggiornamenti messi a disposizione sul Play Store è già possibile...

