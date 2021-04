Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana, la compagna di Daniele Liotti: è bellissima (Di giovedì 22 aprile 2021) Daniele Liotti moglie chi è? Cristina D’Alberto Rocaspana è la compagna dell’attore protagonista di “Un passo dal cielo”. I due si sono incontrati a casa di amici in comune e da quel momento non si sono persi più. Lui, uno degli scapoli più ambiti della fiction italiana, lei una delle attrici più belle. Scopriamo qualcosa in più su questa meravigliosa coppia. leggi anche l’articolo —> Chi è Daniele Liotti, vita privata, carriera: tutto sul famoso attore Daniele Liotti vive una splendida storia d’amore con Cristina D’Alberto Rocaspana, anche lei attrice. La coppia ha una bimba, Beatrice, nata nel 2017. L’attore ha pure un altro figlio, Francesco, venuto al mondo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 aprile 2021)moglie chi è?è ladell’attore protagonista di “Un passo dal cielo”. I due si sono incontrati a casa di amici in comune e da quel momento non si sono persi più. Lui, uno degli scapoli più ambiti della fiction italiana, lei una delle attrici più belle. Scopriamo qualcosa in più su questa meravigliosa coppia. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata, carriera: tutto sul famoso attorevive una splendida storia d’amore con, anche lei attrice. La coppia ha una bimba, Beatrice, nata nel 2017. L’attore ha pure un altro figlio, Francesco, venuto al mondo ...

