Certificato verde COVID-19 dal 26 aprile: come ottenerlo, a cosa serve e quanto dura (Di giovedì 22 aprile 2021) Certificato verde COVID-19 arriverà in Italia il 26 aprile 2021. Ecco come ottenerlo, a chi spetta, come funziona e qual è la durata della sua validità. Certificato verde COVID-19Il Decreto Riaperture, approvato in una prima bozza ieri, ha tra i protagonisti l’introduzione del chiacchierato Certificato verde. Un pass che permetterà ai cittadini di viaggiare e spostarsi in piena libertà, anche in regioni rosse o arancioni. La data di partenza e disponibilità è il 26 aprile prossimo. Anzitutto c’è da precisare quanto il modello del Certificato verde italiano si rifaccia largamente a quello adottato nel ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)-19 arriverà in Italia il 262021. Ecco, a chi spetta,funziona e qual è lata della sua validità.-19Il Decreto Riaperture, approvato in una prima bozza ieri, ha tra i protagonisti l’introduzione del chiacchierato. Un pass che permetterà ai cittadini di viaggiare e spostarsi in piena libertà, anche in regioni rosse o arancioni. La data di partenza e disponibilità è il 26prossimo. Anzitutto c’è da precisareil modello delitaliano si rifaccia largamente a quello adottato nel ...

saldiacono : @Comunardo Penso che ci hanno abboffato con la storia che confini non ci sono...e poi se devo spostarmi da 1 region… - lakkasta : @vitalbaa scs se domando .. ha idea se un cittadino italiano residente all'estero con certificato vaccinale possa e… - CaraccioloDaila : RT @marco73rm: Green Pass(Certificato Verde)...non hanno capito un cazzo che la gente è al Verde senza 'Pass o Certificato'????????? - ALisimberti : RT @GiuseppePalma78: Alla fine, per onestà intellettuale, occorre dire che Conte il 3 giugno dello scorso anno aprì le regioni senza cretin… - missypippi : RT @GiuseppePalma78: Alla fine, per onestà intellettuale, occorre dire che Conte il 3 giugno dello scorso anno aprì le regioni senza cretin… -