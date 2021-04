Centrodestra, oggi incontro informale (Di giovedì 22 aprile 2021) di Erika Noschese Vive una fase di stallo importante la coalizione di Centrodestra, nella città capoluogo. Dopo i primi incontri sulla figura del candidato sindaco Michele Tedesco tutto sembra essersi arrestato. Almeno fino a questa sera quando, stando a quanto emerge, potrebbe esserci un incontro informale – presso la sede elettorale di uno dei candidati al consiglio comunale – per fare sintesi sul nome dell’avvocato penalista. incontro al quale dovrebbe partecipare Davvero Ecologia e diritti, il gruppo politico Oltre, l’Udc con Aniello Salzano e Mario Polichetti, Forza Italia e Cambiamo con Toti. l’obiettivo dell’incontro è anche quello di stringere i tempi sulla presentazione ufficiale della candidatura di Michele Tedesco, evitare ulteriori rinvii e giocare d’anticipo rispetto ad alcune scelte che ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 aprile 2021) di Erika Noschese Vive una fase di stallo importante la coalizione di, nella città capoluogo. Dopo i primi incontri sulla figura del candidato sindaco Michele Tedesco tutto sembra essersi arrestato. Almeno fino a questa sera quando, stando a quanto emerge, potrebbe esserci un– presso la sede elettorale di uno dei candidati al consiglio comunale – per fare sintesi sul nome dell’avvocato penalista.al quale dovrebbe partecipare Davvero Ecologia e diritti, il gruppo politico Oltre, l’Udc con Aniello Salzano e Mario Polichetti, Forza Italia e Cambiamo con Toti. l’obiettivo dell’è anche quello di stringere i tempi sulla presentazione ufficiale della candidatura di Michele Tedesco, evitare ulteriori rinvii e giocare d’anticipo rispetto ad alcune scelte che ...

