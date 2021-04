Calcio: Uefa e Dfb, concordata strategia Event Social Responsibility per Euro 2024 (2) (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Nel complesso, il torneo trarrà vantaggio dall'esperienza e dalla portata combinate di due entità forti che lavorano insieme. L'obiettivo comune di Euro 2024 è fare dell'Evento un nuovo progetto di punta in termini di responsabilità Sociale degli Eventi, nonché una fonte di ispirazione per l'integrazione della sostenibilità nel cuore del Calcio e di altri sport. Per raggiungere questo obiettivo, la società Euro 2024 si impegnerà a: gestire l'Evento attraverso un nuovo Sistema di Gestione Sostenibile Uefa; fare della sostenibilità il principale modus operandi; promuovere le pratiche sostenibili della Uefa e della Dfb nella società Europea; trarre vantaggio dall'esperienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Nel complesso, il torneo trarrà vantaggio dall'esperienza e dalla portata combinate di due entità forti che lavorano insieme. L'obiettivo comune diè fare dell'o un nuovo progetto di punta in termini di responsabilitàe deglii, nonché una fonte di ispirazione per l'integrazione della sostenibilità nel cuore dele di altri sport. Per raggiungere questo obiettivo, la societàsi impegnerà a: gestire l'o attraverso un nuovo Sistema di Gestione Sostenibile; fare della sostenibilità il principale modus operandi; promuovere le pratiche sostenibili dellae della Dfb nella societàpea; trarre vantaggio dall'esperienza ...

Advertising

ale_dibattista : Fino a ieri il “calcio moderno” andava bene, oggi che a rischio sono i loro guadagni si tolgono i completi firmati… - RivistaUndici : Tutto ciò che non va da decenni nella Uefa e nella Fifa: perché il calcio che rimane dopo la Super League non è pop… - MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - al61_A : @cmdotcom Vi rendete conto che gente di merda sta al comando? La UEFA favorisce solo il calcio inglese, gli altri t… - calabrone37 : RT @Vittoriog82: La #Uefa ora sta facendo la vittima quando rappresenta il male del calcio. Facciamolo andare in tendenza: #CeferinOUT #Ce… -