Buffalo Agnelli e gli indiani

(Di giovedì 22 aprile 2021) La guerra in fin dei conti l’aveva vinta lui, contro gli; o quantomeno l’avrebbero definitivamente vinta da lì a poco i pionieri della modernità e del nuovo mondo: “Diminuzione dei cavalli, aumento dell’ottimismo”, gli avrebbe fatto cantare molti anni dopo Francesco De Gregori. Il mondo andava e sarebbe andato nella direzione che lui aveva immaginato e contribuito a forgiare: il selvaggio West e la lotta per la sopravvivenza ridotti a un circo, a uno spettacolo a pagamento. Senza più natura, ma senza nemmeno tanta cultura. EppureBill prigioniero dentro al suo circo – nella strepitosa e impietosa parodia di Robert Altman inBill e gli– è lo sconfitto, un uomo perso nel suo labirinto, è lo zimbello che Toro Seduto, capo della tribù del West inteso come bene comune, silenziosamente ...

La fragile, vulnerabile eppure inarrestabile Clarice Starling torna con i suoie le sue falene, sopravvissuta alla terrificante avventura conBill e al suo rapporto con il mitico Hannibal. Dopo la traumatica conclusione dell'avventura precedente, non ha certo ......e motivazioni alla Clarice orfana e abbandonata che vuole solo sentire il silenzio deglie ... Ted Levine Jame Gumb, ovveroBill , lo scuoiatore di ragazze, è Ted Levine , perfetto nel ...Bill Cody aveva visto giusto, quando trasformò il selvaggio West in una faccenda di highlights da vedere al pubblico. Anche i dodici della Superlega hanno visto giusto per il futuro, forse. Ma per or ...Una serie su Clarice Starling, storia dell'agente preferito dal cannibale Hannibal Lecter, che però ha il ruolo dell grande assente.