Boniek su Agnelli | Le sue parole? Mi viene da ridere

Ultime Notizie dalla rete : Boniek Agnelli

Quanto detto da Andreaè stato analisi di discussione da parte di Zbigniew, vicepresidente dell'UEFA che ai microfoni del 'Corriere dello Sport' ha mosso una dura critica nei ...... per una sconfitta in vent'anni, o i commenti di un certoche... vabbè che ve lo dico a fare?... Le parole di oggi dei vari, Gazidis, Marotta non hanno nessun segnale di pentimento, anzi, ...Il neo vice presidente UEFA va all'attacco di Andrea Agnelli. "Non sanno gestire le risorse. L’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi" ...Continua a far parlare di se la Superlega nata e crollata in sole 48 ore causando un terremoto che ha scosso il mondo del calcio. Il vicepresidente della Uefa, Zbigniew Boniek ne ha parlato ...