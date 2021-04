Avanti un Altro, Bonolis ‘diventa zio’: “E’ un dono bellissimo” – FOTO (Di giovedì 22 aprile 2021) Avanti un Altro questa sera ci regala un momento decisamente toccante. Il siparietto con il concorrente, infatti, ci regala un volto tenero di Bonolis ‘zio’. Cosa è successo in puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021)unquesta sera ci regala un momento decisamente toccante. Il siparietto con il concorrente, infatti, ci regala un volto tenero di. Cosa è successo in puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - virginiaraggi : Un altro passo avanti verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina. Grazie all’accordo… - Roby848484 : @NandoPiscopo1 @battitomilan7 Io voglio migliorare la rosa x competere al massimo Quindi mi bisogna intervenire se… - lasottona___ : RT @mmengonisvoice: ragioniamo, se il camerino è lo stesso di quando postò la foto per amici speciali allora era negli studi elios but lì r… - infoitcultura : Avanti un altro: Miss Claudia all’Isola dei Famosi? -