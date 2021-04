Ancelotti | “Ero sicuro che non ci sarebbe stata nessuna Superlega | ma servirà un confronto”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 aprile 2021) Carlo, allenatore dell’Everton, ha discusso in conferenza stampa della. Penso che sia stato strano e sorprendente per ogni tifoso. Noi ne abbiamo sentito parlare negli scorsi mesi, eroche però nonfatta. Semplicemente perché sbagliano, non considerano due fattori fondamentali: allenatori e giocatori da un lato e poi i tifosi dall’altro. In genere, queste componenti non vengono mai interpellate nemmeno per i calendari di campionati e coppe. La parte più importante: volevano fare una competizione senza merito sportivo e non è accettabile. Siamo cresciuti con questi valori: i più bravi arrivano a diventare professionisti, i professionisti più bravi vincono. Non l’hanno considerato e quindi hanno ...