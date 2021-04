WRC 2021: Finlandia rimandata a settembre (Di mercoledì 21 aprile 2021) Novità sul calendario WRC 2021, che registra lo spostamento del Rally di Finlandia. L’ex 1000 Laghi non si terrà più dal 29 luglio al primo agosto, bensì slitterà di circa un mese. La nuova data, confermata ufficialmente, è dal 30 settembre al 3 ottobre, all’inizio dell’autunno finlandese. Una situazione inedita per i piloti, che si troveranno ad affrontare i veloci sterrati nei pressi di Jyvaskyla in condizioni diverse dal solito, con molti più giorni di pioggia e più ore di buio. Ma cerchiamo anche di comprendere i motivi di una scelta così drastica. WRC 2021: perché hanno spostato il Rally di Finlandia? L’AKK Sports, società promotrice dell’evento, ha dovuto prendere atto delle misure restrittive che il governo di Helsinki ha messo in campo per fermare il rialzo dei contagi Covid. A quel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Novità sul calendario WRC, che registra lo spostamento del Rally di. L’ex 1000 Laghi non si terrà più dal 29 luglio al primo agosto, bensì slitterà di circa un mese. La nuova data, confermata ufficialmente, è dal 30al 3 ottobre, all’inizio dell’autunno finlandese. Una situazione inedita per i piloti, che si troveranno ad affrontare i veloci sterrati nei pressi di Jyvaskyla in condizioni diverse dal solito, con molti più giorni di pioggia e più ore di buio. Ma cerchiamo anche di comprendere i motivi di una scelta così drastica. WRC: perché hanno spostato il Rally di? L’AKK Sports, società promotrice dell’evento, ha dovuto prendere atto delle misure restrittive che il governo di Helsinki ha messo in campo per fermare il rialzo dei contagi Covid. A quel ...

Ultime Notizie dalla rete : WRC 2021 Tricolore Wrc 2021: all'Elba vincono Pedersoli e Tomasi In archivio il primo atto del Campionato Italiano Wrc 2021, la serie che comprende anche il Rally Aci Como - Etv, in calendario per il 22 e 23 ottobre prossimi. Il Rallye Elba si è concluso con l'affermazione di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su ...

Rally dell'Elba 2021, ottima prova per Giuseppe Testa ... a bordo della sua Skora Fabia R5 EVO 2021 con alle note Giulia Zanchetta. Testa ha dimostrato ... Adesso è quarto assoluto nel Campionato Italiano WRC, primo assoluto nella Michelin Cup e secondo nel ...

Tricolore Wrc 2021: all'Elba vincono Pedersoli e Tomasi Corriere di Como WRC2, Croazia - Suninen: in missione per M-Sport Richard Millener, team principal di M-Sport Ford, ha dato a Teemu Suninen un chiaro obiettivo in vista del suo ritorno nella principale categoria di supporto del mondiale. In Croazia, il finlandese, d ...

WRC - Il MIlle Laghi slitta in autunno per cercare di avere il pubblico Dopo la Sardegna l’anno scorso un altro evento vedrà slittarsi dall’estate all’autunno: e chissà se gli sterrati finlandesi non preparino qualche sorpresa a livello meteo con il cambio di data. Solame ...

