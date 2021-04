Vittorio Brumotti aggredito e Chef Rubio tuona: “Sei un infame” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vittorio Brumotti è stato aggredito mentre realizzava un servizio per Striscia la Notizia e il tweet di Chef Rubio sconvolge Ancora una volta Vittorio Brumotti viene aggredito. Stavolta lo sportivo, inviato di Striscia la Notizia, doveva realizzare un servizio per documentare l’attività di spaccio nel quartiere Quarticciolo di Roma. Il benvenuto non è stato dei migliori dato che Vittorio Brumotti è stato letteralmente assalito insieme a tutta la troupe del tg satirico di Canale 5. C’è proprio un video che circola sul web in queste ore in cui si vede quanto è accaduto. Brumotti insieme al suo team vengono circondati e aggrediti nonostante la presenza sul posto dei Carabinieri che nulla hanno potuto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)è statomentre realizzava un servizio per Striscia la Notizia e il tweet disconvolge Ancora una voltaviene. Stavolta lo sportivo, inviato di Striscia la Notizia, doveva realizzare un servizio per documentare l’attività di spaccio nel quartiere Quarticciolo di Roma. Il benvenuto non è stato dei migliori dato cheè stato letteralmente assalito insieme a tutta la troupe del tg satirico di Canale 5. C’è proprio un video che circola sul web in queste ore in cui si vede quanto è accaduto.insieme al suo team vengono circondati e aggrediti nonostante la presenza sul posto dei Carabinieri che nulla hanno potuto ...

repubblica : Roma, aggressione al Quarticciolo per Vittorio Brumotti: stava documentando lo spaccio di droga - Francopav1 : Chef Rubio,nn era uno degli idoli della sinistra? - Catslov46315770 : Roma, aggressione al Quarticciolo per Vittorio Brumotti: stava documentando lo spaccio di droga - aspettaaspetta : RT @ilgiornale: Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito durante la realizzazione di in servizio: botte e minacce per l'inviato e ins… - Franciscovota : RT @ilgiornale: Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito durante la realizzazione di in servizio: botte e minacce per l'inviato e ins… -