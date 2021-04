Vaccini Napoli: 18 Centri Asl 2 Nord ma l’adesione non è ancora alta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono partiti oggi i nuovi Centri vaccinali straordinari di Acerra, Mugnano e Frattaminore allestiti rispettivamente presso: la palestra della scuola in via Silvio Buonincontro ad Acerra, la palestra del Liceo Segré in via Francesco Crispi a Mugnano, la biblioteca comunale di Frattaminore in via Turati. Le tre nuove strutture si affiancano ai 15 Centri vaccinali già operativi e che hanno permesso all’ASL Napoli 2 Nord di raggiungere proprio nella giornata di ieri le 200.000 somministrazioni. Al momento l’Azienda ha vaccinato il 97% degli ultraottantenni che hanno aderito alla campagna (complessivamente circa 27.000; il 3% degli over80 aderenti che si è ancora vaccinato è stato riconvocato per ben tre volte.), l’81 % degli over 70 che si sono detti disposti a vaccinarsi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono partiti oggi i nuovivaccinali straordinari di Acerra, Mugnano e Frattaminore allestiti rispettivamente presso: la palestra della scuola in via Silvio Buonincontro ad Acerra, la palestra del Liceo Segré in via Francesco Crispi a Mugnano, la biblioteca comunale di Frattaminore in via Turati. Le tre nuove strutture si affiancano ai 15vaccinali già operativi e che hanno permesso all’ASLdi raggiungere proprio nella giornata di ieri le 200.000 somministrazioni. Al momento l’Azienda ha vaccinato il 97% degli ultraottantenni che hanno aderito alla campagna (complessivamente circa 27.000; il 3% degli over80 aderenti che si èvaccinato è stato riconvocato per ben tre volte.), l’81 % degli over 70 che si sono detti disposti a vaccinarsi ...

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini #Napoli: 18 Centri Asl 2 Nord ma l'adesione non è ancora alta ** - Fns11505052 : Una domanda a Napoli città, qualche ultrasessantenne non della categoria 'fragili' che ha aderito e iscritto in pia… - arca1317 : RT @mattinodinapoli: Vaccini Covid in Campania, completata la somministrazione al 100% degli ultraottantenni registrati - mattinodinapoli : Vaccini Covid in Campania, completata la somministrazione al 100% degli ultraottantenni registrati - Erica90835855 : #tecnorete e #tecnocasa #metodiobsoleti #napoli #AscoltiTv #PatrickZaki #vaccini #propagandalive @demagistris… -