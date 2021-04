Usa, in Ohio ancora un'afroamericana morta per mano di un agente (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'ennesimo episodio che vede un poliziotto sparare e uccidere un nero negli Stati uniti: è successo a Columbus capitale dell'Ohio, a morire una ragazza di sedici anni. Aveva un coltello. Un'altra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'ennesimo episodio che vede un poliziotto sparare e uccidere un nero negli Stati uniti: è successo a Columbus capitale dell', a morire una ragazza di sedici anni. Aveva un coltello. Un'altra ...

