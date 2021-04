Udinese, Okaka: «De Paul? Non dobbiamo fare niente di diverso dal solito» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel prepartita di Udinese-Cagliari, il centravanti bianconero Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole Nel prepartita di Udinese-Cagliari, il centravanti bianconero Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole ATTEGGIAMENTO – «Sicuramente sarà una bella gara perché loro vengono qua a cercare punti ma noi abbiamo i nostri obiettivi e cercheremo di portare a casa più punti possibili. Assenza di De Paul? Non dobbiamo fare niente di diverso dal solito. Sicuramente il nostro capitano è molto importante ma dobbiamo mantenere il nostro atteggiamento e cercare di portare a casa la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel prepartita di-Cagliari, il centravanti bianconero Stefanoha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole Nel prepartita di-Cagliari, il centravanti bianconero Stefanoha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole ATTEGGIAMENTO – «Sicuramente sarà una bella gara perché loro vengono qua a cercare punti ma noi abbiamo i nostri obiettivi e cercheremo di portare a casa più punti possibili. Assenza di De? Nondidal. Sicuramente il nostro capitano è molto importante mamantenere il nostro atteggiamento e cercare di portare a casa la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

