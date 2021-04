Traffico Roma del 21-04-2021 ore 08:30 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverde Roma dalla redazione incolonnamenti per Traffico sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo sul raccordo si sta in coda tra la diramazione Roma sud e la via Ardeatina mettere sul tratto Urbano dell’a24 dal raccordo alla tangenziale est verso il centro brevi code permangono sulla diramazione Roma Sud in entrata al Raccordo in città Traffico intenso con rallentamento sulla tangenziale est da via delle Valli via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni Sulla via Aurelia dal raccordo via Aurelia Antica e fino a via Baldo degli Ubaldi sulla Trionfale ipogeo degli Ottavi via Casal del Marmo sulla Cassia della Storta via Trionfale ancora rallentamenti sulla Flaminia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverdedalla redazione incolonnamenti persul grande raccordo anulare die sul tratto Urbano della A24-teramo sul raccordo si sta in coda tra la diramazionesud e la via Ardeatina mettere sul tratto Urbano dell’a24 dal raccordo alla tangenziale est verso il centro brevi code permangono sulla diramazioneSud in entrata al Raccordo in cittàintenso con rallentamento sulla tangenziale est da via delle Valli via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni Sulla via Aurelia dal raccordo via Aurelia Antica e fino a via Baldo degli Ubaldi sulla Trionfale ipogeo degli Ottavi via Casal del Marmo sulla Cassia della Storta via Trionfale ancora rallentamenti sulla Flaminia ...

