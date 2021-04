Superlega, Tapiro d’oro gigante per la Juve (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un Tapiro d’oro gigante di Striscia la Notizia alla Juventus di Andrea Agnelli dopo il flop Superlega. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Juventus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli. Il servizio sarà trasmesso domani sera all’interno di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Undi Striscia la Notizia allantus di Andrea Agnelli dopo il flop. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallontus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli. Il servizio sarà trasmesso domani sera all’interno di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

