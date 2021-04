Superlega | il naufragio | si sfilano le inglesi e l’Inter I promotori parlano ora di progetto sospeso

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella notteha comunicato che così com’è ilnon è interessante. Poche ore prima era stato il Manchester City ad inaugurare le serie delle uscite dalladel calcio sorta appena due giorni addietro. Subito seguiti, i citizens, dalle altre cinque società: Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool e Chelsea. I gunners hanno anche comunicato di avere fatto un errore e si sono scusati con i tifosi. Il Barcellona demanda una decisione ai soci. Le altre:, in queste condizioni. Più propriamente, sembra più un. Nel giro di due giorni. Il presidente dell’Uefa, Ceferin, ha accolto con un bentornati coloro che hanno lasciato Real Madrid e Juventus, Milan ed Atletico Madrid, lì. Il pericolo per l’organizzazione ...

