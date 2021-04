Advertising

GiovanniBussett : Superlega, fischio finale: Inter e Milan si sfilano. Agnelli s’arrende, la Juve crolla in Borsa - Gianluca_Drums : @MilanNewsit Come al solito dopo il fischio finale tutti fenomeni, ma con questi quasi calciatori Pioli è andato o… - MarcG_69 : RT @GianluColletta: al triplice fischio ho capito perché volevano la #SuperLega!!! #MilanSassuolo #superlegueout - GianluColletta : al triplice fischio ho capito perché volevano la #SuperLega!!! #MilanSassuolo #superlegueout - SempreMilan1984 : Tra poco fischio d'inizio della prima partita di SuperLega. Abbiamo il tutto esaurito!!! #MilanSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega fischio

...derivate dalla creazione (e dissoluzione nel giro di appena 48 ore) della fantomatica. Al ...più di venti minuti al novantesimo e la Vecchia Signora se li dovrà sudare fino al triplice......a Alex Ferrari 37' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Luca Cigarini 1'...sprezzanti nei confronti di questa città tra chi sostiene la possibilità di vedere in...Un calcio di sole grandi sfide cancella il fascino e la gloria della sorpresa: la Cavese fu vanto per vincitori e per i milanisti vinti; le gioie di Mantova, Catanzaro, Perugia e le ...La Superlega è finita in 48 ore e quel che resta del calcio è salvo. Possiamo ancora provare l’unica gioia rimasta: vedere gli ultimi che battono gli arroganti.