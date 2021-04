Superlega, Agnelli s’è svegliato: “Non si farà, in sei è impossibile” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Andrea Agnelli si è svegliato e ha scoperto che la Superlega è naufragata. “Per essere franco e onesto no, evidentemente non è il caso. Resto convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre“. Così il presidente della Juventus, interpellato dalla Reuters, ammette il fallimento del progetto che fino a poche ore fa assicurava fosse ancora in piedi. Anzi, per la precisione Agnelli sosteneva che “fra i nostri club c’è un patto di sangue” e “il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo”. Sembrava fuori dalla realtà, visto l’evolversi della vicenda. E di fatto lo era. D’altronde con chi pensava di farla la Superlega? Intendeva davvero programmare un torneo con meno di dieci squadre? Piuttosto surreale anche il richiamo al “patto di sangue”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Andreasi èe ha scoperto che laè naufragata. “Per essere franco e onesto no, evidentemente non è il caso. Resto convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre“. Così il presidente della Juventus, interpellato dalla Reuters, ammette il fallimento del progetto che fino a poche ore fa assicurava fosse ancora in piedi. Anzi, per la precisionesosteneva che “fra i nostri club c’è un patto di sangue” e “il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo”. Sembrava fuori dalla realtà, visto l’evolversi della vicenda. E di fatto lo era. D’altronde con chi pensava di farla la? Intendeva davvero programmare un torneo con meno di dieci squadre? Piuttosto surreale anche il richiamo al “patto di sangue”, ...

