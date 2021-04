Sorpresi in una festa privata dentro un locale nel Napoletano: sanzionati (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’interno del comune di Giugliano i carabinieri dell’omonima sezione hanno sorpreso e sanzionato ben sette ragazzi che si divertivano in una festa privata. I giovani sono stati sanzionati e il bar è stato predisposto a chiusura per 30 giorni. Controlli anti-covid per i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in viale dei gemelli: avevano segnalato una festa privata. I Carabinieri hanno trovato all’interno del locale 7 persone. Tutte sanzionate. Stessa sorte anche per il titolare del locale che però vedrà la sua attività chiusa per 30 giorni. L’uomo infatti non aveva rispettato la chiusura provvisoria di 5 giorni imposti lo scorso 15 aprile a seguito di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’interno del comune di Giugliano i carabinieri dell’omonima sezione hanno sorpreso e sanzionato ben sette ragazzi che si divertivano in una. I giovani sono statie il bar è stato predisposto a chiusura per 30 giorni. Controlli anti-covid per i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in viale dei gemelli: avevano segnalato una. I Carabinieri hanno trovato all’interno del7 persone. Tutte sanzionate. Stessa sorte anche per il titolare delche però vedrà la sua attività chiusa per 30 giorni. L’uomo infatti non aveva rispettato la chiusura provvisoria di 5 giorni imposti lo scorso 15 aprile a seguito di ...

Advertising

anteprima24 : ** Sorpresi in una festa privata dentro un locale nel Napoletano: sanzionati ** - LAC_nocaccia : Grazie @EmmaBubola! Il @NewYorktimes_ON parla della vergogna del #bracconaggio lombardo. Valtrompia (#Brescia): imp… - CoglioneBionico : -è letteralmente diventata la figura a cui ambisco di non diventare e non è una cosa normale questa. Ovviamente e… - lavocedellapau : I giornalisti italiani sono davvero sorpresi del fatto che la foto IN COPERTINA di una rivista come vanity fair sia ritoccata? ?? - straysamurai : Non sono minimamente sorpresa nel vedere che è l'unico scomposto coi vestiti perché è letteralmente l'energia che i… -