Scuola | Fontana | ‘scelta Governo saggia’

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – La scelta deldi non far ripartire le scuole al 100% della loro capacità "è saggia" secondo il presidente della Lombardia, Attilio. A proposito dei genitori delusi, "noi rispettiamo le decisioni del", afferma, "e riteniamo che i problemi stavano nel fatto che era difficile declinare l'occupazione dei mezzi al 50% e la riapertura delle scuole al 100%. Sono incompatibili. A ciò si aggiunga che ci sono dirigenti scolastici che denunciano di non avere aule tali per poter fare il distanziamento, quindi anche per una questione di precauzione credo la scelte delsia saggia". In più, sottolinea a Tgcom24, il tema dei trasporti "è estremamente difficile da affrontare".