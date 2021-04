Quando riaprono i ristoranti? In zona gialla dal 26 aprile a pranzo e cena all’aperto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando riaprono i ristoranti? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26 aprile, nella regioni in zona gialla sarà possibile recarsi al ristorante sia a pranzo che a cena. Questi pasti dovranno essere consumati solamente all’aperto. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio i ristoranti potranno lavorare solo all’aperto, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021)? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26, nella regioni insarà possibile recarsi al ristorante sia ache a. Questi pasti dovranno essere consumati solamente. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio ipotranno lavorare solo, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Zona gialla, dai ristoranti al cinema allo sport: le nuove regole SPOSTAMENTI Riprendono gli spostamenti tra le Regioni gialle (e bianche, quando ci saranno), ... RISTORANTI E LOCALI Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena 'con consumo al ...

Tornano zone gialle, nuove regole Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena 'con consumo al tavolo ... Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle ...

Quando riaprono palestre e piscine: cosa dice il nuovo decreto Money.it Confermato il coprifuoco alle 22: no del Governo alla richiesta delle Regioni di spostarlo di un'ora Il governo ha confermato che il coprifuoco resterà alle 22 e che, almeno per il momento, le richieste della Lega e di tanti presidenti di Regione non verranno accolte.

