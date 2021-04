Pioli su De Zerbi | “Amo la libertà di parola | ma certe cose meglio non dirle”

Advertising

pisto_gol : Mil-Sas 1:2 Con una doppietta di Raspadori, entrato dalla panchina, il Sassuolo prima pareggia il gol di Calhanoglu… - PianetaMilan : #Pioli 'bacchetta' #DeZerbi ?? Queste le sue parole nel post-partita di #MilanSassuolo ? - Gianlui78807380 : @GoalItalia Il signor De Zerbi è maleducato. Quello che ha detto ieri contro Pioli e i giocatori è vergognoso. Non… - Er_ninazza : 1-0 pioli: rinuncia a giocare e prova a difendere l’1-0 1-1 De zerbi: “ dai ragazzi, andiamola a vincere” MENTALITÀ - _magnopaolo_ : @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 De Zerbi è bravo a gestire i giovani e dargli il giusto spazio. Ha atteso la sua occasio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Zerbi

Dedecide quindi di muovere la panchina con un triplice cambio lanciando nella mischia Muldur, Traorè e Raspadori,inserisce Krunic e Mandzukic. Ad aver ragione è il tecnico neroverde, ...... in attacco ci manca precisione" ha provato a spiegare, per poi ribadire che "la Superlega ... azzeccate invece da De. L'altra è che se i rossoneri pensavano con la vittoria sul Genoa di ...MILANO (ITALPRESS) – Dalle polemiche al campo, il Milan torna a inseguire il ‘vecchio’ obiettivo della qualificazione in Champions League ma subisce una brutta battuta d’arresto a San Siro. Raspadori ...Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, non ha fatto marcia indietro rispetto a quanto dichiarato prima della partita contro il Milan: 'Non cambio idea'.