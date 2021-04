Pass verde per muoversi tra regioni: come funziona (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva il Pass verde per muoversi tra regioni e il documento è stato inserito nella bozza del nuovo Dl Covid che illustrerà le nuove misure anti contagio a cavallo tra aprile e maggio. C’è dunque anche il Pass verde, di cui tanto si è parlato in queste ultime settimane. Un certificato importantissimo per muoversi tra regioni, anche rosse, e che diventerà quindi necessario per tutti coloro che dovranno spostarsi. Ma come funziona il Pass verde e quali sono le informazioni utili in esso riportate? Questo certificato, fortemente voluto dall’Unione Europea, conterrà informazioni importante sullo stato di salute di ciascun viaggiatore. Ma andiamo con ordine. come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva ilpertrae il documento è stato inserito nella bozza del nuovo Dl Covid che illustrerà le nuove misure anti contagio a cavallo tra aprile e maggio. C’è dunque anche il, di cui tanto si è parlato in queste ultime settimane. Un certificato importantissimo pertra, anche rosse, e che diventerà quindi necessario per tutti coloro che dovranno spostarsi. Maile quali sono le informazioni utili in esso riportate? Questo certificato, fortemente voluto dall’Unione Europea, conterrà informazioni importante sullo stato di salute di ciascun viaggiatore. Ma andiamo con ordine....

