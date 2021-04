Orso bianco tenuto in uno zoo ingerisce una palla di gomma lanciata da un visitatore: muore poco dopo (Di mercoledì 21 aprile 2021) È morto dopo aver ingerito una palla di gomma che gli è stata tirata da un visitatore. L’Orso polare di nome Umka, 25 anni, ha avuto un malore mentre mangiava nel suo habitat ricostruito all’interno dello zoo di Yekaterinburg, in Russia. Il guardiano, vedendo il grande animale stare male, ha chiamato subito i veterinari ma quando sono arrivati sul posto l’Orso era già morto: è stata l’autopsia a chiarire che la palla di gomma è stata fatale per Umka. Ora la sua compagna allo zoo è rimasta sola e Yekaterina Uvarova, che lavora sul posto, assicura che sarà molto triste perché, nonostante sia molto difficile che gli orsi socializzino durante la vita adulta, Umka e Aina lo avevano fatto. La madre di Umka è stata uccisa dai bracconieri quando l’animale era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) È mortoaver ingerito unadiche gli è stata tirata da un. L’polare di nome Umka, 25 anni, ha avuto un malore mentre mangiava nel suo habitat ricostruito all’interno dello zoo di Yekaterinburg, in Russia. Il guardiano, vedendo il grande animale stare male, ha chiamato subito i veterinari ma quando sono arrivati sul posto l’era già morto: è stata l’autopsia a chiarire che ladiè stata fatale per Umka. Ora la sua compagna allo zoo è rimasta sola e Yekaterina Uvarova, che lavora sul posto, assicura che sarà molto triste perché, nonostante sia molto difficile che gli orsi socializzino durante la vita adulta, Umka e Aina lo avevano fatto. La madre di Umka è stata uccisa dai bracconieri quando l’animale era ...

