Non è vero che «qualcosa non torna nei conti» dei decessi Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 19 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un breve video su Facebook che mette in discussione le statistiche sui decessi da Covid-19. Al 20 aprile 2021 il video è stato condiviso quasi 500 volte. Nel video si vede Bruno Vespa che domanda a Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat: «Come mai 8.000 morti risparmiati per la sola influenza solo in un mese? Non è che c'è qualche cosa che non funziona nei conti?». Blangiardo risponde che tra gennaio e febbraio 2021 in Italia sono stati registrati circa 127.000 decessi rispetto a 126.000 in media, negli stessi mesi, tra 2015 e 2019. A questo punto l'estratto si interrompe e appare una scritta che si domanda «E tutti i morti che ci sparate in prima pagina ogni santo giorno cosa sono?» e prosegue con un'altra scritta che si domanda il ...

