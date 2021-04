Nicolas Cage voleva mangiare un pipistrello vivo sul set di Stress da vampiro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nicolas Cage voleva mangiare un pipistrello vivo durante le riprese di Stress da vampiro ma si dovette accontentare di qualche scarafaggio. Durante un'intervista presente nel DVD di Stress da vampiro, Nicolas Cage ha dichiarato di aver discusso al lungo con il regista del film al fine di ottenere un pipistrello vivo da addentare sul set. Alla fine l'attore ha ceduto ma ha comunque insistito per mangiare scarafaggi vivi durante le riprese. Il regista Robert Bierman aveva assunto dei tecnici che avevano lavorato alla produzione di Star Wars al fine di costruire il pipistrello meccanico ma, nonostante questo, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)undurante le riprese didama si dovette accontentare di qualche scarafaggio. Durante un'intervista presente nel DVD didaha dichiarato di aver discusso al lungo con il regista del film al fine di ottenere unda addentare sul set. Alla fine l'attore ha ceduto ma ha comunque insistito perscarafaggi vivi durante le riprese. Il regista Robert Bierman aveva assunto dei tecnici che avevano lavorato alla produzione di Star Wars al fine di costruire ilmeccanico ma, nonostante questo, ...

