Microsoft non acquisirà Discord: l'affare salta e la compagnia rimarrà indipendente (Di mercoledì 21 aprile 2021) A quanto pare, Microsoft non acquisterà Discord. Secondo un report di Wall Street Journal, la compagnia non venderà, anche se c'erano più offerte per la società, inclusa quella del colosso di Redmond. Alcune fonti hanno detto al Wall Street Journal che le trattative con Microsoft potrebbero riprendere in futuro. WSJ riferisce che Discord è nel mirino "di almeno tre società", ma il servizio sta funzionando bene e la compagnia prevede di rimanere indipendente per il prossimo futuro.

