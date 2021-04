(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del Coronavirus. Il Luogotenente Carica Speciale Giovanni, originario di Calvi Risorta, provincia di Caserta, non ce l’ha fatta. Entrato nell’Arma nel 1984 quale allievo sottufficiale, a conclusione dell’allora Corso Sottufficiali, è stato destinato prima alla stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. “La notizia della scomparsa del Luogotenente Giovannici addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie sentite condoglianze e la mia vicinanza”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in merito alla scomparsa del Luogotenente dell’Arma in servizio presso il Reparto Comando della Legione Carabinieri Campania. “Esprimo al ...

Advertising

anteprima24 : ** Maresciallo Cipullo, #Covid fatale per il 54enne e per la cognata ** - NOTONLYMARSHALL : Coivd-19: morto il maresciallo dei carabinieri Giovanni Cipullo - -

Ultime Notizie dalla rete : Maresciallo Cipullo

E' morto questa mattina in ospedale a Napoli, ildei carabinieri Giovanni. Il militare 55enne era ricoverato dopo un improvviso malore che ha richiesto accertamenti approfonditi. L'uomo, secondo quanto trapela, era risultato ...E' morto questa mattina in ospedale a Napoli, ildei carabinieri Giovanni. Il militare 55enne era ricoverato dopo un improvviso malore che ha richiesto accertamenti approfonditi. L'uomo, secondo quanto trapela, era risultato ...conclude Pucciarelli. Un messaggio di cordoglio anche da parte dei suoi concittadini: “Il maresciallo Cipullo, cognato dell’avvocato Tina Izzo, anche lei deceduta per covid, si era negativizzato dopo ...LA STORIA Covid Umbria, carabinieri in lutto: morto il brigadiere capo Fiorenzo IL LUTTO Covid a Caserta, morto il maresciallo dei carabinieri: aveva 49 anni,. Entrato nell'Arma nel 1984 quale allievo ...