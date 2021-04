Lorenzo attacca Rossi "Troppo lento, ma ora avrà circuiti migliori" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Senza dubbio, Valentino Rossi sta affrontando un periodo difficile. È stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L'ho osservato con ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Senza dubbio, Valentinosta affrontando un periodo difficile. È stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L'ho osservato con ...

Advertising

piazzasalento : Assunzioni “discrezionali” e discarica da bonificare: Lorenzo Siciliano, a Nardò, attacca l’amministrazione Mellone… - infoitsport : Daniel Evans attacca Lorenzo Musetti: ” Non ha buone maniere, dovrebbe impararne qualcuna” - lorenzo_comune : @lorepregliasco E chi non ha lo spazio all'aperto cosa fa? Si attacca al cazzo? ?? - livetennisit : Daniel Evans attacca Lorenzo Musetti: ” Non ha buone maniere, dovrebbe impararne qualcuna” - gherbitz : Ma il gioco 'attacca la parola' delle tre Amazzoni? - Tavolo... Lo, losca... Ca, cavallo... lo, Lorenzo... Zo, zo, ZORZI! ???????? #tzvip #isola -