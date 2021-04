LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: Moscon e Fabbro scatenatissimi in testa alla corsa! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 13.30 Storer e Großschartner rientrano su Moscon e Fabbro. Alle loro spalle Pernsteiner. 13.29 Plotone a 50? con un Simon Yates estremamente tranquillo e con il pieno controllo della corsa. 13.28 Moscon e Fabbro davanti a tutti! 13.26 Davanti intanto rilanciano Hermann Pernsteiner e Gianni Moscon! Prova a rientrare Matteo Fabbro, mentre faticano gli altri fuggitivi. 13.25 Ci troviamo dunque sulla salita di Tarres con i suoi 3,4 km alla pendenza media del 6,9% ma punte del 18%. 13.24 Sivakov riesce a rientrare in gruppo! Paura ormai alle spalle per il portacolori della Ineos Grenadiers. 13.21 25 km al traguardo e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 13.30 Storer e Großschartner rientrano su. Alle loro spalle Pernsteiner. 13.29 Plotone a 50? con un Simon Yates estremamente tranquillo e con il pieno controllo della corsa. 13.28davanti a tutti! 13.26 Davanti intanto rilanciano Hermann Pernsteiner e Gianni! Prova a rientrare Matteo, mentre faticano gli altri fuggitivi. 13.25 Ci troviamo dunque sulla salita di Tarres con i suoi 3,4 kmpendenza media del 6,9% ma punte del 18%. 13.24 Sivakov riesce a rientrare in gruppo! Paura ormai alle spalle per il portacolori della Ineos Grenadiers. 13.21 25 km al traguardo e ...

