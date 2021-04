Juventus, crollo in Borsa dopo lo stop della Superlega (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Juventus si è svegliata con le ossa rotte anche in Borsa dopo il passo indietro fatto dalla Superlega La Juventus paga a caro prezzo lo stop del progetto Superlega. Questa mattina del azioni del titolo bianconero in Borsa ha aperto con una perdita dell’11% a 0,775 euro per azione e capitalizzazione di mercato tornata sui livelli precedenti alla novità, a quota 1,05 miliardi di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Un nuovo crollo che arriva dopo quello di ieri, quando le sei squadre inglesi avevano fatto un passo indietro, poi seguite anche dall’Inter. La sorte della Juventus è stata simile a quella del Manchester United, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasi è svegliata con le ossa rotte anche inil passo indietro fatto dallaLapaga a caro prezzo lodel progetto. Questa mattina del azioni del titolo bianconero inha aperto con una perdita dell’11% a 0,775 euro per azione e capitalizzazione di mercato tornata sui livelli precedenti alla novità, a quota 1,05 miliardi di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Un nuovoche arrivaquello di ieri, quando le sei squadre inglesi avevano fatto un passo indietro, poi seguite anche dall’Inter. La sorteè stata simile a quella del Manchester United, ...

