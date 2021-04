Indonesia | sottomarino disperso con 53 a bordo Persi i contatti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ore drammatiche in, dove la Marina ha perso ida questa mattin a con un: 53 i membri dell'equipaggio a. Il- un KRI Nanggala - 402 , di fabbricazione ...

La marina indonesiana ha perso i contatti da questa mattina con un: 53 i membri dell'equipaggio a bordo. L'ha chiesto aiuto a Singapore e all'Australia per cercarlo, dopo aver perso stamattina presto il contatto al largo delle coste di Bali. 'Lo ...Ore drammatiche in, dove la Marina ha perso i contatti da questa mattin a con un: 53 i membri dell'equipaggio a bordo. Il- un KRI Nanggala - 402 , di fabbricazione tedesca - stava ...La marina indonesiana ha perso i contatti da questa mattina con un sottomarino: 53 i membri dell'equipaggio a bordo. L'Indonesia ha chiesto aiuto a Singapore e ...Il mezzo, di fabbricazione tedesca, ha cessato le comunicazioni. Per cercarlo, chiesto aiuto a Singapore e all'Australia ...