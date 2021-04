India | esplode una bombola di ossigeno in reparto Covid | almeno 22 morti | diversi ustionati gravi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La pandemia incalza in, con un aumento record della diffusione dei contagi nelle ultime settimane. E ad aggravare la situazione nella città di Nashik, nello stato del Maharashtra, l’incidente avvenuto nelall’interno dell’ospedale Zakir Hussain, dove22 pazienti hanno perso la vita per lo scoppio di unadi, causato da una valvola che aveva una perdita. Altri pazienti sono incondizioni per le ustioni subite. Il Maharashtra, uno degli statini più estesi e più colpiti dal, è in lockdown da due settimane fino alla fine del mese. Intanto nelle ultime 24 ore l’ha registrato un nuovo record di 295.041 contagi di coronavirus, e le vittime sono state per la ...

